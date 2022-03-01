РИАМО - 1 мар. Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации мер профилактики коронавируса. Послабления могут носить временный характер, все зависит от обстановки, сообщил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По мнению эксперта, изменения вызваны спадом заболеваемости коронавирусом.

По новым рекомендациям, россиянам советуют носить маски в помещениях, а владельцам объектов массового посещения – проводить усиленную дезинфекцию.

«Я понимаю, почему это сделали. Сейчас идет спад волны заболеваемости Covid-19. Что там будет дальше – не очень понятно», - сказал Водовозов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что ношение масок отменят тогда, когда вырастет процент привитых граждан.

«Если мы посмотрим на страны, которые отменили масочный режим, то в основном в этих государствах за 90% привитого от Covid-19 населения», - объяснил Водовозов.

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