РИАМО - 1 мар. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова пригласила известного российского дирижера Валерия Гергиева и оперную певицу Анну Нетребко выступить на Международном фестивале искусств им. П.И. Чайковского.

«Почтем за честь пригласить Вас выступить на одном из лучших в России классическом open-air фестивале - Международном фестивале искусств им. П.И. Чайковского в Клину, который пройдет с 1 по 10 июля 2022 года», - написала Харламова в своем Instagram.

Она отметила, что Клин неразрывно связан с Чайковским, а этот фестиваль объединяет весь мир.

«Ваши выступления станут настоящим подарком для жителей всего Подмосковья, а также для гостей фестиваля», - заявила Харламова.

Ранее Парижская филармония отменила концерты оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева, запланированные на апрель, из-за военной операции России на Украине. Гергиев был также был отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

С Нетребко прекратила сотрудничество Баварская государственная опера.

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