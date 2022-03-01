РИАМО - 1 мар. Март в столице будет теплым и сухим, поэтому метеорологическая весна наступит раньше 27 марта – обычного срока для начала этого периода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологическая весна наступает, когда происходит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений.

В центральной России март будет на 3 градуса теплее обычного. В Москве средняя температура месяца обычно составляет около минус 2 градусов.

«При этом по количеству осадков, которых должно выпадать 34 мм, ожидается небольшой дефицит – недобор может составить до 20% от месячного лимита, что указывает на повышенную антициклональную активность, а значит, на вероятность большего количества солнечных дней, чем должно быть по климату», — написал Тишковец в Instagram.

Таким образом, март будет относительно теплым и немного сухим.