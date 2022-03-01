РИАМО - 1 мар. Специалисты подготовили систему газоснабжения Подмосковья к бесперебойной работе в период весенних паводков. Для контроля газоснабжения региона в постоянной готовности находятся 216 человек личного состава, 72 аварийно-восстановительных подразделения, 72 единицы транспортных средств и 18 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

В рамках подготовки регионального газоснабжения к весенним паводкам специалисты провели дополнительное обследование надземных переходов и дамб с газопроводами и проверку настройки газового оборудования, находящегося в зоне возможного подтопления.

Также был обеспечен постоянный контроль за состоянием газопроводов с целью выявления мест возможных размывов и повреждений.

«Мособлгаз» напоминает, что в случае поступления воды в помещение необходимо отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны на опусках к газовым приборам. При запахе газа следует немедленно вызвать аварийную службу по телефонам: «104», «112».

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