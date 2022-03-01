РИАМО - 1 мар. Эксперт фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович выразил мнение, что инициаторы санкций против России на Западе пытаются напугать Кремль давлением и сыграть со страной «в труса», сообщает News.ru.

«Я думаю, что Запад пытается максимально надавить на РФ, но в пределах возможного для себя. Торговля металлом и энергоресурсами пока не затронуты, но опция может появиться в будущем, а пока в этой сфере только финансовые ограничения. Запад раскручивает информационную войну с целью убедить власти РФ прекратить операцию на Украине, иначе экономика РФ окажется в плачевном положении, с точки зрения авторов санкций», - сказал Митрахович.

Эксперт добавил, что, по всей видимости, российские власти рассчитывают достичь успеха при проведении военной операции на Украине в течение двух-трех недель и видят в этом логику.

По мнению Митраховича, ситуация вокруг Украины и санкций против России прояснится в ближайшие две-три недели посредством заключения соглашения между сторонами. После этого станет ясно, продолжит ли Запад усиливать санкции.

В ответ на антироссийские санкции Запада президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что эта мера не будет единственным ответом на давление Запада.

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