РИАМО - 1 мар. Консультанты центра мемориальных услуг продолжат предоставлять бесплатные консультации по вопросам погребения и похоронного дела для жителей Подмосковья в марте. Встречи будут проходить в течение месяца на базе МФЦ в нескольких городских округах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В марте встречи с жителями пройдут в центрах «Мои документы» в Балашихе, Люберцах, Мытищах, Лосино-Петровском, Королеве, Домодедове, а также в Волоколамском, Орехово-Зуевском, Ленинском и Одинцовском округах.

График консультаций: 2 марта - г. Балашиха, ул. Советская, д. 4; 3 марта - г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 18, корп. 3; 9 марта - Орехово-Зуевский округ, г. Куровское, ул. Новинское шоссе, д. 10; 10 марта - г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4; 16 марта - г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 24А; 17 марта - г. Волоколамск, ул. Революционная, д. З; 23 марта - г. Королев, мкр-н Первомайский, ул. Советская, д. 42; 24 марта - г. Домодедово, 1-й Советский пр-д., д. 5; 30 марта – Ленинский округ, д. Бутово, жилой комплекс «Бутово-Парк», д. 22; 31 марта – Одинцовский округ, п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1.

«На консультациях в МФЦ специалисты центра мемориальных услуг разбирают с жителями Подмосковья вопросы по получению социального пособия, оформлению удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов онлайн на региональном портале госуслуг и другие темы, связанные с ритуальным обслуживанием», - отметил зампред правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Также получить консультацию в сфере погребения и похоронного дела можно по телефону круглосуточной горячей линии ГБУ Московской области «ЦМУ» 8 (498) 568-99-99, через всплывающее окно на сайте ЦМУ memorialmo.ru и в пунктах приема заказов ЦМУ, адреса которых можно уточнить по номеру телефона +7 (498) 568-99-99.