РИАМО - 1 мар. В нескольких округах Подмосковья до 11 часов 2 марта объявлено предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий. Погодная ситуация не способствует рассеиванию вредных примесей I степени опасности, сообщается на сайте Минэкологии региона.

Предупреждение действует в Мытищах, Щелкове, Электростали, Клину, Подольске, Серпухове, Коломне, Воскресенске и Дзержинском.

Расположенным в этих округах предприятиям следует уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в указанный период.

В период предупреждения рекомендуется руководствоваться правилами организации и проведения работ по регулированию выбросов, утвержденными распоряжением Минэкологии Подмосковья.

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