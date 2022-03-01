РИАМО - 1 мар. Компании Warner Bros, Sony и Disney присоединились к антироссийским санкциям, перестав предоставлять фильмы. В первую очередь урон понесут кинотеатры, но в перспективе это может изменить отечественную модель кинопроизводства, сообщил кинокритик Егор Москвитин.

«В краткосрочной перспективе ограничения никакое влияние на российское производство не окажут. В долгосрочной перспективе у нас может восстановиться советская модель кинопроизводства или появиться аналог китайского варианта, когда внутреннее кино способно удовлетворять интересы зрителей», – рассказал Москвитин в интервью радио Sputnik.

По мнению критика, в России будет запрос на гуманистические фильмы и отечественные кинопроизводители смогут его удовлетворить.

«Утешение и надежда – это главное, что хочется от фильмов в тяжелые времена», – заключил Москвитин.

Из-за решения кинокомпаний в России приостановлен выход «Бэтмена», «Морбиуса» и других ожидаемых картин.

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