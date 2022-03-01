РИАМО - 1 мар. МВД России предупредило жителей страны о всплеске объявлений с призывами к совершению террористических актов, в том числе против государственной власти РФ, за вознаграждение. Призывы к экстремизму распространяются через соцсети и мессенджеры, а также на сайте «Гидра» в даркнете, сообщается на сайте «МВД медиа».

Через распространяемые объявления пользователям предлагают совершать теракты и другие преступления на территории России за денежное вознаграждение.

По имеющейся информации, объявления с призывами к экстремизму распространяются кол-центрами, расположенными на Украине. Полиция считает, что ранее эти же злоумышленники могли заниматься телефонным мошенничеством в отношении россиян и совершать другие преступления.

МВД РФ призывает граждан не реагировать на провокационные объявления в интернете и помнить об ответственности за экстремизм.

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