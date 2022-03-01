РИАМО - 1 мар. Начальник котельной жилищно-коммунальной службы №1 филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России Агаси Тумасян признан виновным в мошенничестве. Незаконным путем он присвоил более 2 млн рублей, организовав фиктивное трудоустройство, сообщает пресс-служба военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

Доказательства преступления были собраны военным следственным отделом СК РФ по Солнечногорскому гарнизону. Следствие и суд установили, что с апреля 2017 года по июнь 2021 года подозреваемый фиктивно трудоустроил двух граждан. Фактически они свои обязанности в котельной не исполняли. В результате Тумасян присвоил себе начисленную на банковские карты граждан зарплату на сумму более 2 млн рублей.

Приговором суда Тумасян был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании причиненного ущерба в полном объеме.