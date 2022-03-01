РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В селе Марфино городского округа Мытищи до 2 марта отключили газоснабжение в доме по ул. Зеленая в связи с проведением ремонтных работ, сообщается на сайте администрации горокруга.

ООО «Центр Газ» выполняет работы по капремонту сетей газопотребления многоквартирных жилых домов. В селе Марфино по ул. Зеленая, д. 9 сотрудниками филиала АО «Мособлгаз» «Север» произведено отключение дома от газоснабжения.

Монтажные работы производятся с 28 февраля по 2 марта в соответствии с графиком. Приемка объекта капитального ремонта в эксплуатацию состоится 2 марта в 11:00, после чего сотрудниками ООО «Газ-ТО» запланирован пуск газа.