Не так давно девушки искали подарки своим мужчинам, а в ближайшее время уже будут сами получать цветы и поздравления, ведь впереди 8 Марта. О том, как оригинально поздравить с Международным женским днем, читайте в материале РИАМО.

Поход в спа

После шестидневной рабочей недели ни одна девушка не откажется как следует отдохнуть. Особенно приятно будет провести день в спа-центре. Так, можно купить как просто сертификат на массаж, так и на различные спа-программы. В Москве множество центров предлагают свои услуги, остается лишь выбрать удобное расположение и необходимый набор процедур. Купить недорогой сертификат можно, например, в «Coco Тай и Спа» или в салоне «Тайландика».

Стоимость: от 2 500 рублей

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Стайлер Dyson

официальный сайт Dyson

В качестве подарка на 8 Марта можно выбрать популярный стайлер Dyson, который сушит, разглаживает и создает локоны без экстремальных температур. Это настоящий супермен в мире приборов для укладки. Однако придется постараться, чтобы найти его, но на официальном сайте набор еще в наличии.

Стоимость: от 33 000 рублей

Звезда с неба

сайт "Звезда в подарок"

Этот подарок можно действительно назвать самым романтичным – что может быть оригинальнее, чем назвать звезду именем своей возлюбленной? Можно выбрать голубую, белую, желтую или даже двойную звезду. В подарочный набор входит регистрация звезды в международном звездном каталоге, ее электронное досье, спутниковая фотография, сделанная орбитальным телескопом, с точной и подробной информацией о ее расположении на звездном небе, а также официальный сертификат в стеклянной рамке с пожеланием на свитке. Оформить заказ можно по ссылке.

Стоимость: от 6 990 рублей

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Мастер-класс по изготовлению духов

Очень часто девушки в качестве подарка на 8 Марта получают духи или различные ароматические наборы. Но подобрать их так, чтобы запах точно понравился, может быть нелегко. Отличный выход из положения – подарить поход на мастер-класс по изготовлению персонального аромата. Там расскажут не только, как сочетать те или иные ноты, но и как работать с эфирными маслами. В итоге девушка получит идеальный парфюм, который точно ей понравится.

Стоимость: от 3 000 рублей

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Клубничный букет

Многие неофициально называют 8 Марта «днем цветочника», потому что в этот праздник продается, пожалуй, самое большое количество букетов. Чтобы не быть банальным, можно купить необычный букет, например, клубничный. Ягоды либо красиво упакуют в коробку, либо скомбинируют их с цветами, а еще есть варианты букетов полностью из клубники в шоколаде. Также в набор можно добавить голубику, рябину и даже маршмелоу.

Стоимость: от 3 990 рублей

Билет на концерт «Я нравлюсь женщинам»

официальный сайт Григория Лепса

8 марта в «Крокус Сити Холле» состоится ежегодный концерт под названием «Я нравлюсь женщинам». На сцене выступят Григорий Лепс, Стас Михайлов и Emin. Они исполнят свои хиты и самые романтичные песни. Билет на этот концерт может стать идеальным подарком в Международный женский день. Приобрести его можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Стоимость: от 2 500 рублей

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Подарочные сладкие корзины

сайт "Рос подарок"

Отличным подарком к Международному женскому дню для родственницы или коллеги станет подарочная корзина с чаем, конфетами, медом или другими продуктами. Такие подарочные наборы можно составить самостоятельно или же купить сразу готовые варианты. Например, здесь можно выбрать наборы «Весенний», «Ягодный шоколад» или «Солнечный зайчик».

Стоимость: от 850 рублей

Билет на концерт Егора Крида

8 марта в столице выступит еще один исполнитель, который популярен среди женской аудитории. Егор Крид даст концерт Music Media Dome. Он исполнит свои хиты, полюбившиеся российской публике. Билеты еще можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Стоимость: от 2 000 рублей

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Трек на стекле

сайт Fridaypict

Один из самых необычных подарков – любимый трек на органическом стекле с обложкой альбома или же фотографией адресата. Работает это так: нужно поднести камеру телефона к QR-коду на стекле и через мгновение фотография оживет и заиграет песня. Также есть варианты, которые всегда будут под рукой, – вместо подставки можно выбрать чехол для телефона или брелок. Заказать такой подарок можно здесь или здесь.

Стоимость: от 1 190 рублей

Фотодень

Еще один интересный подарок – это фотодень по тарифу «Все включено». Девушке сделают макияж, прическу, подберут наряд и украшения, а затем проведут фотосессию, где можно будет почувствовать себя звездой. По итогу получится от 10 до 20 фотографий с ретушью. Также девушка может привести на фотосессию мужа или детей для совместных снимков совершенно бесплатно.

Стоимость: 8 500 рублей

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