РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела оперативное совещание с заместителями главы, руководителями муниципальных предприятий, служб, представителями территориальных управлений и правоохранительных органов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире Instagram-аккаунта администрации городского округа. Первый вопрос повестки дня – ход реализации программы социальной газификации населенных пунктов в Мытищах 2021-2022 годов и результаты проделанной работы по заключению технических договоров на газовое обслуживание.

«Всего в Мытищах 92 населенных пункта. В паспорте социальной газификации значится 84 из них. Количество домовладений - 1758. Количество жителей – 4 409. В программу на 2021 год был включен 31 населенный пункт, все работы по которым проведены. Построено 26 километров коммунальных сетей. На 2022 год планируется догазификация 53 населенных пунктов. В I квартале это деревни Фелисово, Новосельцево, Румянцево, Поведники, поселок Протасово. По всем этим населенным пунктам работы ведутся», - сказал заместитель главы округа Иван Яськив.

Он рассказал о положительной динамике в работе по заключению договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Отдельно Купецкая выделила вопрос о приведении в порядок территорий после проведения работ и обратила особенное внимание на активность коммуникации служб с жителями. Как на территории сельской местности в рамках реализации программы социальной газификации, так и в многоквартирных домах.

Также она отметила, что сегодня реализуются и дополнительные программы поддержки слабозащищенных категорий жителей. Они могут обратиться в территориальное управление социальной защиты для получения компенсаций.

Так, например, в Московской области семьи смогут направлять региональный материнский капитал на газификацию дома. Соответствующий закон был принят на прошлой неделе Мособлдумой. Механизм действует для семей, которые получили региональный маткапитал с 2011 по 2016 год и не успели его потратить. С помощью сертификата можно будет оплатить прокладку газопровода на территории дома и установку специального оборудования. Для этого нужно будет подать заявку на областном портале госуслуг.