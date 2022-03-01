РИАМО - 1 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым, на которой обсудили выполнение президентских проектов и социальных обязательств. Так, в округе особое внимание уделяется созданию рабочих мест, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона.

Балашиха является самым большим округом Подмосковья. Там живут 633 тыс. человек.

У жителей есть запрос на развитие транспорта. В 2023 году будет открыта станция МЦД Ольгино.

«Стратегический объект для 300 тысяч жителей Железнодорожного – Носовихинское шоссе. Проект готов, ждем инфраструктурный кредит», — написал Воробьев.

Особое внимание уделяется созданию рабочих мест. В округе для возведения индустриальных парков перевели 232 га бывших сельхозземель, которые не использовались. С этой целью планируется перевести еще 80 га, 90 га уже ждут резидентов. Ожидается поступление 450 млн рублей налогов в год.

В ближайшие 3 года в Балашихе также намерены провести капитальный ремонт 3 школ, открыть до 2025 года 8 школ на 8,6 тыс. мест, открыть 10 детсадов на 1,7 тыс. мест, построить физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Авиаторов, реконструировать стадионы «Керамик» и «Труд», провести капитальный ремонт в домах культуры «Чайка», «Заря» и «Восход», расселить 750 человек из 18 аварийных домов.