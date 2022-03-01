РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Начальник управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи Светлана Фильченкова прокомментировала информацию о минировании образовательных учреждений, сообщается на сайте администрации горокруга.

По ее словам, это не первое сообщение, которое поступает в адрес мытищинских школ.

«Последние два месяца на территории системно и ежедневно проходят массовые вбросы информации о заложенных взрывных устройствах – в основном на социальных объектах. Детские и дошкольные образовательные учреждения, учреждения, обслуживающие лиц пожилого возраста, вызывают особую тревогу. Такие же вбросы этой информации о заложенных взрывных устройствах поступают и в силовые структуры: суды, прокуратура, органы власти», - сказала Фильченкова.

Она добавила, что силовые структуры принимают активные меры в целях блокировки источников, выдающих ложную информацию о терактах. Если эти сообщения доходят, возбуждается уголовное дело. Информация направляется в главное управление региональной безопасности по Московской области и обрабатывается совместно с силовыми структурами.

«Уважаемые жители Мытищ, по имеющейся информации эти акты ложных сообщений не закончатся в ближайшее время. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения и считайте, что это учебные тренировки», – заключила Фильченкова.