РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. Временно исполняющая полномочия главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела оперативное совещание с заместителями главы, руководителями муниципальных предприятий, служб, представителями территориальных управлений и правоохранительных органов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире Instagram-аккаунта администрации городского округа. На совещании обсудили вопросы социальной газификации, вопросы строительства объектов социальной сферы в рамках государственной программы, рассмотрели статистические данные, представленные муниципальным центром управления региона, а также заслушали доклад об оперативной обстановке на территории Мытищ.

Руководитель мытищинского МЦУР Виктория Щепкина сообщила, что по всем источникам обращений в Мытищи поступило 1 423 жалобы. Это меньше, чем за прошлый отчетный период. Уменьшилось количество обращений по вопросам уборки снега и наледи на дорогах и тротуарах. Зато увеличилось количество жалоб на уборку мусора.

Заместитель главы округа Иван Яськив доложил о положительной динамике в работе по заключению договоров на техническое обслуживание газового оборудования, а также рассказал о планах работы на 2022 год. На 2022 год планируется догазификация 53 населенных пункта. В I квартале - это деревни Фелисово, Новосельцево, Румянцево, Поведники, поселок Протасово.

Заместитель главы округа Михаил Годин рассказал о тех социальных объектах, которые будут построены в Мытищах в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На сегодняшний день идут строительные и проектно-изыскательные работы по 17 объектам.

Купецкая отметила важность исполнения подрядчиком сроков ввода данных объектов в эксплуатацию и полного исполнения графика работ. На следующей неделе на оперативном совещании будут заслушаны доклады о строительстве социальных объектов в рамках инвестиционных обязательств.

Директор МКУ «Центр Гражданской защиты городского округа Роман Поликарпов рассказал об оперативной обстановке в округе, которая остается стабильной.

По итогам совещания Купецкая отметила, что по всем вопросам по-прежнему необходима активная коммуникация служб и жителей. Последующие оперативные совещания также будут проводиться в режиме онлайн с трансляцией на инстаграм-канале администрации городского округа.