РИАМО - 1 мар. На территорию Таганрога со стороны Украины была выпущена ракета «Точка У». Ее сбили российские ПВО, сообщает РИА Новости.

«Предположительно, это «Точка У», выпущенная со стороны Украины. Осколки упали на аэродром», — рассказал источник агентства в экстренных службах.

Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Информация о взрыве в районе аэродрома быстро распространилась в социальных сетях.

24 февраля Россия приступила к проведению военной спецоперации на территории Украины. Целями операции являются демилитаризация и денацификация соседней страны.

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