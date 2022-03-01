РИАМО - 1 мар. Российское правительство запустило портал «Объясняем.РФ». Сайт станет достоверным источником информации по наиболее актуальным вопросам, которые интересуют жителей страны, сообщает РИА Новости.

«Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», - отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что правительству страны важно доносить до граждан актуальную и достоверную информацию.

По словам Чернышенко, новый портал будет работать по аналогии с сайтом стопкоронавирус.рф. На сайте будут публиковаться ответы на самые популярные вопросы, которые задают в соцсетях жители каждого региона страны. Тематика вопросов также будет самой разнообразной: от транспортного сообщения до финансовой стабильности и работы школ.

Жители России смогут направлять свои вопросы через форму обратной связи на страницах «Объясняем.РФ» в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Viber. Чернышенко подчеркнул, что поступающие вопросы будут отслеживаться постоянно, а ответы на них подготовят максимально оперативно. К этой работе привлекут все министерства и ведомства страны.