РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. За прошедшие сутки в подмосковном Щелкове выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 14 579 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 175 случаев Covid-19.

С начала пандемии в Московской области подтверждено 941 046 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 14 210 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 839 707 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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