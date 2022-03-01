РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске определили победителей военно-спортивной игры «Защитник Отечества 2022» среди студентов и школьников, всего в состязаниях приняли участие около 200 человек, сообщают организаторы игры.

28 февраля 2022 года в Подольске состоялась традиционная военно-спортивная игра «Защитник Отечества - 2022». Организаторами выступили Комитет по делам молодежи администрации Подольска, комитет по образованию администрации округа и местное отделение ВВПОД «Юнармия». В состязаниях приняли участие 27 команд общеобразовательных организаций Подольска. В состав каждой команды вошли семь юношей.

Среди юнармейских отрядов первое место завоевали школьники из Быковской школы, второе место - у представителей школы №11, третье - у школы №35. В зачете студенческих команд лучшими стали юноши из ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина» ОП3, второе место - у «ВСКС» из ГАПОУ МО «Московия», третье место - у «Змей-Горыныч» из АНО ПО «Технико-экономический колледж».

Юные патриоты сделали марш-бросок, в ходе которого преодолели военизированную полосу препятствий, метнули гранату во вражеский танк, оказали первую медицинскую помощь, преодолели болото, разобрали и собрали на скорость автомат Калашникова. Также показывали, как умеют ориентироваться на местности, проявлять навыки альпинистской подготовки. Ответили на вопросы по истории и продемонстрировали другие навыки.