РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Мощностей «Водоканала» Подольска достаточно для подключения к системам водоснабжения и водоотведения большинства технопарков и индустриальных парков округа, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МУП «Водоканал» Михаил Семин.

Водоканал Подольска проводит с технопарками округа встречи по вопросам инвестиций в развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

«Мы за то, чтобы никаких объектов локальных в части водоснабжения и канализации в технопарках не строилось. Чтобы все это направлялось на городские очистные сооружения. Это избавит владельцев технопарков от проблем, связанных с охраной окружающей среды и в целом не будет создавать угрозы для жителей округа в ухудшении качества водных объектов. Мощностей очистных Водоканала для этого достаточно, недостатки развития нашей системы на это не влияют», - сказал Семин.

Он отметил, что недавно обсудили развитие промышленного парка «Алтухово» и начинают строить планы по развитию централизованных систем водопровода и канализации в этой зоне. С индустриальным парком «Коледино» вопрос решен, все компании на его территории подключены к централизованной системе канализации, стоки приходят на городские сооружения. В производственно-складском комплексе «Бережки» также все централизованно.

«Индустриальный парк «Сынково» развивался до объединения в округ Подольска, Подольского района и Климовска, там пока локальные очистные сооружения. Это проблемный объект, но там тоже есть пути решения. Вопрос связан с привлечением финансирования», - заключил Семин.