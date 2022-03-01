РИАМО - 1 мар. Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы вечером во вторник. Плотность движения начнет спадать только к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Бордовым цветом обозначено движение в районе метро «Красные ворота», на Новой Басманной улице и улице Александра Лукьянова.

Также пробки образовались у станций метро «Китай-город», «Таганская» и «Арбатская».

Заторы наблюдаются в центре города, по диаметру всего Третьего транспортного кольца и на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 19 часам плотность движения не изменится, а к 20 часам спадет до 6 баллов.