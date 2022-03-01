РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В подмосковном Домодедове на совместном приеме главы округа Михаила Ежокина и прокурора округа Николая Развозжаева обсудили вопросы благоустройства территории и установки освещения.

«Вопросы касались благоустройства территории и установки детской площадки в микрорайоне Центральный, а также освещения пешеходной дорожки в селе Красный путь. Взяли исполнение запросов жителей на особый контроль», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Совместный прием главы с городским прокурором проводится в каждый последний понедельник месяца.