РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В травмпункте поликлиники №2 Мытищинской городской клинической больницы извлекли из тела пациента резиновую пулю, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Пострадавший - мужчина-пассажир, получивший огнестрельное ранение от неизвестного, управляющего другим транспортным средством. В травмпункт его доставила машина скорой помощи.

Заведующим травмпунктом Валерием Вяткиным была оказана экстренная помощь пациенту - в условиях перевязочной выполнена первичная хирургическая обработка раны.

Пациент самостоятельно может ходить, жизненно важные структуры не задеты. Произошедшее на контроле полиции.

Травмпункт работает круглосуточно, принимает взрослых и детей по полису ОМС. Телефон: 8(495)586-41-41. Адрес: г. Мытищи, ул. Летная, 34.