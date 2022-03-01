РИАМО - 1 мар. Дипломные спектакли покажут студенты ГИТИСа на сцене Московского областного театра драмы и комедии. Самым ярким выпускникам театрального вуза могут предложить стать участниками труппы культурного учреждения, сообщает пресс-служба вуза.

1 и 22 марта жителям Ногинска покажут спектакли мастерской народного артиста РФ Алексея Блохина «Светлые души» и «Достоевский. Апокалипсис». А в 8 и 15 марта можно будет посмотреть спектакли «Шутники» и «Самоубийца» мастерской народной артистки РФ Елены Шаниной.

«Показы студенческих спектаклей — это не просто выход ребят на профессиональную сцену, а это изменившаяся форма кастинга в наш театр. Театр в Ногинске имеет 90-летнюю историю и давнюю связь с ГИТИСом», — сказал художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, педагог кафедры режиссуры драмы ГИТИСа Михаил Чумаченко.

По его словам, сейчас в состав труппы театра входят в основном опытные актеры. Чумаченко добавил, что, думая о будущем театра, хочется, чтобы в его состав вошли также выпускники вузов.

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