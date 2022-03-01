РИАМО - 1 мар. Художественный руководитель Центра имени В.С. Мейерхольда Дмитрий Волкострелов уволен со своего поста. Информацию подтвердили в культурном учреждении, сообщает ТАСС.

«Да. Его уволили», - сказали в театре.

Кто станет новым худруком пока неизвестно. В театре заявили, что нового человека ждут уже в 2 марта.

Волкострелов занимал пост худрука с начала 2020 года, он сменил на этой должности ушедшего в «Современник» Виктора Рыжакова.