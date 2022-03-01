РИАМО - 1 мар. В столичных образовательных организациях учатся более 27 тыс. детей-инвалидов. В школах и детсадах города создается безбарьерная среда, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Инклюзивное обучение является приоритетом развития системы образования Москвы. Сейчас в школах инклюзивно учатся все дети-инвалиды, которые выразили такое желание. В колледжах по всем направлениям, по которым могут учиться инвалиды, создали все условия для получения профессии детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в текущем учебном году в московской системе образования учатся свыше 1,5 млн детей. Воспитанниками детсадов являются более 430 тыс. детей. Местами в дошкольных группах обеспечены всех нуждающиеся дети в возрасте с 2 лет 4 месяцев.

В школы в этом учебном году пошли более 1,05 млн детей, из них 116 тыс. учащихся первых классов.

В 2011-2021 годах в Москве появилось 136 новых школьных зданий на 81,6 тыс. мест, 336 зданий для дошкольников на 57,4 тыс. мест. Из них в прошлом году открылись 26 школьных и 34 дошкольных здания. В каждом из них обеспечили комфортный доступ для маломобильных людей.

Названы приоритетные планы развития образования в Москве на 2022 год>>