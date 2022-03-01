РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Жителям подмосковного Подольска напомнили об административной и уголовной ответственности за неосторожное обращение с огнем в лесах и на полях, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодно от пала сухой травы происходят сотни возгораний лесных насаждений по причине неосторожного обращения с огнем. В соответствии с правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479, и правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением правительства РФ от 07.10.2020 №1614, выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельхозназначения и землях запаса, а также разведение костров на полях запрещается.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность в виде наложения штрафов для граждан, должностных и юридических лиц и вплоть до ограничения свободы.