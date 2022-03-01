РИАМО - 1 мар. Дорожники приступили к выявлению и устранению ям на магистралях Московской области. За неделю на дорогах выявили и устранили свыше 12,4 тыс. ям. Это на 50% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Повышенное внимание дорожные службы уделяют вылетным региональным дорогам и центральным улицам в городах. Работы уже успели провести в Мытищах, Солнечногорске и Красногорске.

Больше всего ям на муниципальных дорогах ликвидировали за неделю в Люберцах (570), Коломне (более 340) и в округе Пушкинский (свыше 260).

«Потепление и постоянный переход температуры через 0 спровоцировали образование ямочности на автомобильных дорогах Подмосковья. Сейчас дорожные службы проводят обследование дорожной сети. Для регистрации ям привлечены 10 экипажей службы инспекции дорог, эксперты Мосавтодора и администраций муниципалитетов», – сказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.

При этом следует помнить, что ямы заделывают в Московской области не только с наступлением весны, но и круглогодично. Зимой ремонтируют дефекты дорог, которые могут привести к авариям.

Ямочный ремонт контролируется через автоматизированную Систему контроля и планирования дорожной инфраструктуры (СКПДИ).