РИАМО - 1 мар. В ходе программы реновации в столице сроки переселения жителей в новые дома сократились в два раза, сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, одним из главных достижений программы можно считать начало переселения более 72 тыс. человек, 47 тыс. из которых уже живут в новых квартирах.
Левкин отметил, что до 2024 года более 200 тыс. человек начнут переселятся или уже въедут в свои квартиры по программе реновации.
Более 200 тыс жителей Москвы могут начать переселение по реновации до 2024 года>>
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