РИАМО - 1 мар. В ходе программы реновации в столице сроки переселения жителей в новые дома сократились в два раза, сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Если в начале программы в среднем последний житель дома или квартиры давал согласие на переселение где-то через 9-11 месяцев, то сегодня это уже 4-5 месяцев. Это показывает доверие к программе», - рассказал Левкин.

По его словам, одним из главных достижений программы можно считать начало переселения более 72 тыс. человек, 47 тыс. из которых уже живут в новых квартирах.

Левкин отметил, что до 2024 года более 200 тыс. человек начнут переселятся или уже въедут в свои квартиры по программе реновации.

Более 200 тыс жителей Москвы могут начать переселение по реновации до 2024 года>>