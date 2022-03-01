РИАМО - 1 мар. Российские торговые сети «Ашан», «Лента», «Магнит», «О'Кей» и «АТАК» установят ограничение наценок на социально значимые продукты в размере 5%. Об ограничении цен с ритейлерами договорилась ФАС, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ограничение наценок коснется 4 групп социально значимых товаров: молочная продукция, хлебобулочная продукция, сахар и овощи «борщевого набора».

Сети «О'Кей» и «Магнит» вводят ограничения наценок с 1 марта, «Ашан» - с 3 марта 2022 года.

Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов заявил, что поставщики и производители продуктов питания в России смогут восполнить возросший спрос на свои товары.

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