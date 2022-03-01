РИАМО - 1 мар. Власти Москвы приняли решение выделить грант в размере 63,5 млн рублей Центральной клинической больнице святителя Алексия митрополита московского Русской православной церкви на оказание паллиативной помощи, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановлен подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Средства гранта пойдут на финансирование паллиативной помощи москвичам в объеме 9 тыс. койко-дней.

Сейчас паллиативная помощь взрослым в столице оказывается на базе профильного центра и 8 его филиалов-хосписов, а также в 11 больницах, где под это направление предусмотрена 931 койка. Детям помогают в 3 стационарах и негосударственном хосписе «Дом с маяком».

В прошлом году паллиативную помощь в стационарах получили более 14 тыс. взрослых и 419 детей.

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