РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Жители дачного поселка ДНП «Сады Подмосковья» Балашихи в ходе приема попросили обустроить дополнительный остановочный пункт на автодороге «Новый Милет – Полтево», сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Представитель инициативной группы Наталья Азарова в ходе приема рассказала депутату, что в их дачном поселке 620 домов, постоянно проживает порядка 2 тыс. жителей, в том числе 200 ребятишек, которые каждый день ходят в школу. Она отметила, что ближайшая остановка находится в километре, тротуара нет. Им приходится ходить вдоль дороги, а это небезопасно, особенно зимой.

«Мы обращались к застройщику ДНП с вопросом об остановке и тротуаре, но в ответ получали ответы, что это не их зона ответственности. Администрация Балашихи также сообщила, что дорога находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор» и не может финансироваться из муниципального бюджета», - сказала женщина.

Тарас Ефимов согласился, что остановка нужна, особенно с учетом количества жителей постоянно проживающих в коттеджном поселке.

«Напишем ходатайство в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для включения в госпрограмму данного остановочного пункта и обустройство тротуара от входной группы поселка», - сказал Ефимов.

Он добавил, что важно с учетом продолжения освоения близлежащих земель Балашихи под коттеджные постройки, в обязательства инвесторов-застройщиков включать организацию тротуаров и установку остановочных комплексов.

Еще одна заявительница Татьяна Дудко, жительница дома №1 по улице Почтовой, который в 2020 году был признан аварийным, рассказала, что с 2013 года дом стоит в программе застроенных территорий, расселить их застройщик должен был до 2018 года. Потом им сообщили, что они в Программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда со сроками реализации до 2024 года. Недавно они узнали, что их дом в Программе реновации г.о. Балашиха, а люди продолжают жить в рассыпающемся строении.

«Попросим главу Балашихи Сергея Юрова еще раз проинформировать всех жителей, чьи дома признаны аварийными и должны быть расселены, о порядке и сроках получения нового жилья. Согласен с вами, главное в этом вопросе – постоянное информирование и, конечно, скорейшее расселение», - подчеркнул Ефимов.

Еще один вопрос касался выделения материальной помощи Татьяне Добряковой, которая одна воспитывает ребенка-инвалида. Депутат объяснил женщине порядок и сроки оказания матпомощи.

Записаться на прием к Тарасу Ефимову можно по телефону: 8(968)760-00-90.