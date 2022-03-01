РИАМО - 1 мар. Теперь жители Подмосковья могут оплачивать услуги газификации из средств регионального материнского капитала. Сейчас также прорабатывается порядок получения льгот по социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«С 1 марта в Московской области заработала льгота: материнский капитал стало возможным направлять тоже на газификацию», — рассказал Баранов.

Он добавил, что на данный момент дорабатывается порядок получения льгот по социальной газификации. В число льготников попадают ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, которые получают пособия на детей, и еще ряд категорий.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.

Жителям Подмосковья напомнили о заключении договоров по соцгазификации>>