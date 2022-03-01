РИАМО - 1 мар. Теперь жители Подмосковья могут оплачивать услуги газификации из средств регионального материнского капитала. Сейчас также прорабатывается порядок получения льгот по социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он добавил, что на данный момент дорабатывается порядок получения льгот по социальной газификации. В число льготников попадают ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, которые получают пособия на детей, и еще ряд категорий.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор на заведение газа в дом и установку необходимого оборудования.
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