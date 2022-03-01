РИАМО - 1 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении 10 новых площадок для реализации программы реновации. Всего в эту программу попали уже 543 стартовые площадки, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Новые площадки расположены в 8 административных округах и 10 районах Москвы. На этих площадках планируют построить 191,4 тыс. «квадратов» жилья.

Так, новое жилье получат жители 38 старых домов, в которых расположено более 2,7 тыс. квартир. Таким образом, новые квартиры получат 7 тыс. москвичей.

Новые стартовые площадки расположены на улицах Госпитальный Вал (ЦАО), Корнейчука (СВАО), Шереметьевской (СВАО), Оренбургской (ВАО), Шоссейной (ЮВАО), в 4-ом Вешняковском проезде (ЮВАО).

А также в Булатниковском проезде (ЮАО), на Матвеевской улице (ЗАО), улицах Свободы (СЗАО) и Труда (ТиНАО).

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