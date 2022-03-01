РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. Полицейские в подмосковном Домодедове поздравили с 80-летним юбилеем ветерана ОВД Филиппа Морможева, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

Начальник отдела полиции по обслуживанию микрорайона Барыбино капитан полиции Михаил Гордеев вместе с председателем совета ветеранов управления Любовью Максимовой поздравили с 80-летним юбилеем ветерана органов внутренних дел – бывшего начальника территориального пункта милиции Белые Столбы подполковника милиции в отставке Филиппа Морможева.

Гости навестили юбиляра по месту жительства в микрорайоне Белые Столбы. Юбиляр отдал охране правопорядка 44 года, начинал службу в должности участкового в 70-х годах, а в 1992 году был удостоен звания «Заслуженный участковый инспектор милиции».

Полицейские пожелали ветерану крепкого здоровья, долголетия и поблагодарили его за неоценимый вклад в становление законности и порядка на родной земле.

Любовь Максимова вручила виновнику торжества памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет российской полиции».