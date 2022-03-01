РИАМО - 1 мар. Услуга для застройщиков по выдаче актов о выполнении технических условий может появиться на mos.ru в этом году, сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«В этом году <…> мы хотим (запустить - ред.) еще одну услугу дополнительную, финишную в этой истории. Получение справки о выполнении технических условий», - рассказал Левкин

По его словам, эта услуга станет революционной для данного сегмента и будет востребована.

«Подал, прикрепил документы, получил ответ через определенный срок, который заложен в регламенте. <…> Самое главное, отказ, который раньше был не понятен, почему отказывают застройщику в получении той или иной услуги, сейчас все это регламентировано», - отметил Левкин.

В пресс-службе Стройкомплекса столицы уточнили, что с декабря 2018 года застройщики могут подавать заявки на mos.ru по подключению объектов к сетям.

На портале доступны услуги семи ресурсоснабжающих организаций – это 26 услуг, которые предоставляют АО «Мосводоканал», АО «МОСГАЗ», АО «Мособлгаз», АО «ОЭК», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «МОЭК» и ГУП «Мосводосток».

В электронном виде можно получить информацию о технических условиях, заключить договоры о подключении, оформить акты о технологическом присоединении, заключить дополнительные соглашения к договору о подключении. После появления новой услуги на mos.ru будет представлен полный цикл услуг по подключению.

На сегодняшний день 97% заявок на предоставление услуг в сфере строительства подаются онлайн через портал mos.ru.

Левкин также добавил, что с момента запуска сервиса застройщиками подано более 28 тыс. заявок на подключение.

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