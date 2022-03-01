РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Школьникам из подмосковного Подольска рассказали о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник отмечается Всемирный день гражданской обороны. В честь этой даты сотрудники 24-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области провели урок безопасности для детей из средней образовательной школы поселка МИС.

Спасатели напомнили ребятам о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, которые могут застать людей дома, на улице и на природе. В ходе профилактических уроков ребята узнали о существующих видах сигналов гражданской обороны и познакомились с правилами эвакуационных мероприятий.