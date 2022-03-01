РИАМО - 1 мар. Чтобы провести газ в дом в рамках программы социальной газификации, жителю нужно заключить договор. Его стоимость будет зависеть в том числе от выбранного для установки газового оборудования, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«С 15 октября подведение к дому газопровода и выполнение работ внутри участка жителя делается только по его заявке», — объяснил Баранов.

Он добавил, что компания «Мособлгаз» самостоятельно без заявки и договора с жителем подвести газ к домовладению не имеет право.

Для это сотрудники администрации округов и «Мособлгаза» обходят домовладения и предлагают заключить договор на месте. Жителям также помогают определиться с тем, какое оборудование будет установлено.

Жители могут заключить договор с нулевой стоимостью, по которому газ проведут до забора, или комплексный договор, в рамках которого газ проведут в дом и подключат оборудование.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей, оплачивается только проведение газа на участке.