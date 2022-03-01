РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Водоканал Подольска в текущем году улучшит качество воды за счет снижения ее жесткости в ряде микрорайонов, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МУП «Водоканал» Михаил Семин.

Водоканал в течение нескольких лет улучшал работу очистных сооружений основного объекта водоотведения. Реализовал для этого ряд масштабных дорогостоящих проектов. В текущем году планирует улучшить качество питьевой воды.

«Последние годы активно занимались тем, чтобы оптимизировать работу систем водоснабжения на территории бывших Подольского района и города Климовска. Привести их в соответствие нормативов качества очистки воды в источнике водоснабжения. Сегодня у нас появилась возможность заниматься изменением качества воды в Залинейном микрорайоне, Южном, Северном, Добрятино по показателю жесткости воды путем переброски воды из микрорайона Климовск в Подольск», - сказал Семин.

Он отметил, что эта возможность повлечет за собой замещение части объемов воды из других источников. Теперь можно из других источников подавать воду на Южный поселок и вывести из эксплуатации устаревшую станцию Южная, которой более 60 лет. В 90-х она досталась Водоканалу в наследство от завода Орджоникидзе. Тем более, что у нее нет охранной зоны, хотя находится у пруда и вблизи жилых домов, к тому же она не соответствует нормативным требованиям.

Воду направят с новой станции, которую построили в 2010-2011 годах в районе Гулево. Водоканал переориентирует зону действия новой станции и расширит ее путем исключения из работы старых объектов. Это повысит эффективность в целом. Переброшенная вода будет проходить через блок водоподготовки насосной станции на Товарной в микрорайоне Климовск и подаваться в зону Южного поселка. За счет этого жесткость воды приведут в норму.

Высвобожденную воду Мочинского узла планируют направить в 1-й и 4-й микрорайоны, куда поступает Деснинская вода. Это также повысит качество воды. Деснинскую воду могут в перспективе подавать в район Быковки с перспективой развития территории за Домодедовским шоссе.