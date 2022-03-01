РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Водоканал Подольска в текущем году улучшит качество воды за счет снижения ее жесткости в ряде микрорайонов, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МУП «Водоканал» Михаил Семин.
Водоканал в течение нескольких лет улучшал работу очистных сооружений основного объекта водоотведения. Реализовал для этого ряд масштабных дорогостоящих проектов. В текущем году планирует улучшить качество питьевой воды.
Он отметил, что эта возможность повлечет за собой замещение части объемов воды из других источников. Теперь можно из других источников подавать воду на Южный поселок и вывести из эксплуатации устаревшую станцию Южная, которой более 60 лет. В 90-х она досталась Водоканалу в наследство от завода Орджоникидзе. Тем более, что у нее нет охранной зоны, хотя находится у пруда и вблизи жилых домов, к тому же она не соответствует нормативным требованиям.
Воду направят с новой станции, которую построили в 2010-2011 годах в районе Гулево. Водоканал переориентирует зону действия новой станции и расширит ее путем исключения из работы старых объектов. Это повысит эффективность в целом. Переброшенная вода будет проходить через блок водоподготовки насосной станции на Товарной в микрорайоне Климовск и подаваться в зону Южного поселка. За счет этого жесткость воды приведут в норму.
Высвобожденную воду Мочинского узла планируют направить в 1-й и 4-й микрорайоны, куда поступает Деснинская вода. Это также повысит качество воды. Деснинскую воду могут в перспективе подавать в район Быковки с перспективой развития территории за Домодедовским шоссе.
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