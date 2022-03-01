РИАМО - 1 мар. Из бюджета столицы 805 млн рублей выделено на стимулирующие выплаты сотрудникам федеральных и частных медорганизаций, помогавших пациентам с коронавирусом и с подозрением на инфекцию, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В списке сотрудники стационаров Сеченовского университета, где было введено 550 коек для Covid-пациентов, больницы РАН в Троицке (270 коек), Клинической больницы «РЖД-Медицина» им. Семашко (215 коек) и Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» (400 коек).

Доплаты, которые получит персонал клиник, будут соответствовать размеру выплат в столичных медучреждениях.

Ситуация с коронавирусом в городе в настоящее время стабилизировалась. За сутки в Москве выявили 2066 новых случаев заражения.

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