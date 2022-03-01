РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. В Щелкове установлены специальные экологические контейнеры для отработанных энергосберегающих ламп, батареек, градусников и других отходов, представляющих опасность для экологии, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Кантейнеры расположены: г. Щелково, ул. Долгорукого, д. 1А; г. Щелково, ул. Талсинская, д. 13; д. Оболдино, ул. Радужная, д. 21. Кроме того, такие отходы можно сдать в офисах управляющих организаций округа.

Жителям напоминают, если дома разбился дома ртутный градусник, нужно незамедлительно звонить 112. До приезда МЧС нельзя собирать ртуть пылесосом, веником или щеткой, а также выбрасывать ее в канализацию или мусоропровод. Кроме того, нельзя создавать в квартире сквозняк или стирать одежду, на которую попала ртуть.