РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В Подольске опубликовали УК, которые будут управлять четырьмя домами в микрорайоне Кузнечики со вторника, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник в реестре на портале Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» обновили информацию об управляющих компаниях, которые будут управлять многоквартирными домами в микрорайоне Кузнечики.

В соответствии с выбором собственников в микрорайоне осуществляют свою деятельность 12 управляющих компаний, из них 2 - муниципальные и 10 частных. Со вторника официально управлять общим имуществом собственников многоквартирного дома №21 по улице Академика Доллежаля будет МУП «Водоканал», домом №№33 по той же улице - ООО «Акцент», домом №3 по улице Генерала Смирнова – «МУЖРП – 1», а домом №2 по улице бульвар 65-летия Победы - ООО «Компас».

Активность жителей в выборе УК и отстаивании своих прав направлена на то, чтобы выбираемые ими компании предоставляли услуги и выполняли работы, которые гарантируют надлежащее содержание общего имущества в МКД.

«Территориальное управление рассчитывает на то, что в дальнейшем в нашем микрорайоне значительно вырастет степень удовлетворенности жителей предоставляемыми коммунальными услугами, появятся привлекательные подъезды, благоустроенные уголки на придомовых территориях, улучшится взаимопонимание с персоналом управляющих компаний», - заключается в материале.