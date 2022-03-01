РИАМО - 1 мар. В столице утвердили приоритетные планы развития сферы образования на 2022 год. В их число вошли развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства города рассмотрел вопрос о реализации госпрограммы «Столичное образование». Мэр столицы Сергей Собянин утвердил планы развития отрасли.

Так, в этом году в городе планируют продолжить развивать «Московскую электронную школу» в качестве интегратора лучших образовательных ресурсов, инструмента настройки и развития персональной образовательной траектории, библиотеки учебных материалов мирового уровня, аналитической базы управления, помощника для семей.

Планируется также развивать систему независимых диагностик качества образования. Будет учтено изменение формата проведения международных исследований. В городе также будут развивать механизмы совершенствования профессионального мастерства студентов колледжей.

Планируется улучшить условия для профессионального развития педагогов, повышать качество управления школами (в том числе на основе анализа больших данных), чтобы достичь массовых высоких образовательных результатов.

В городе также проведут стандартизацию подходов к проектированию, строительству, оснащению, ремонту образовательных объектов с учетом мирового опыта.

Помимо этого, власти Москвы планируют и дальше реализовать направления в рамках нацпроекта «Образование».