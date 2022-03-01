РИАМО - 1 мар. Совет директоров Альфа-банка покинут Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Это связано с тем, что Фридман и Авен попали под санкции, сообщает РИА Новости.

В кредитной организации уточнили, что это случится в ближайшее время.

Совет директоров теперь будет возглавлять Олег Сысуев. Сейчас этот пост занимает Петр Авен.

Ранее совет директоров международного аэропорта Шереметьево покинул Александр Пономаренко, который также попал под санкции.

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