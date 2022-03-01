РИАМО - 1 мар. Инспекторы эконадзора Минэкологии выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых компанией ООО «ДС-Групп» в Одинцовском городском округе. Нарушителя оштрафовали на 850 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Компания заключила договор подряда на благоустройство территории в поселке Санатория имени Герцена. В ходе работ нарушители извлекали полезные ископаемые, не имея лицензии на пользование недрами. Согласно экспертному заключению, добывался песок II класса», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Он пояснил, что нарушение усугубило то, что добычу вели на сельскохозяйственных землях.

В настоящее время решается вопрос о расчете и предъявлении к возмещению суммы ущерба, нанесенного землям.