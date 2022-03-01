РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Ряд домов в трех населенных пунктах подмосковного Красногорска остались без тепло- и водоснабжения во вторник, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Отключено теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение в домах №№1А, 20 в селе Петрово-Дальнее, в доме №5А в поселке Новый, в домах №№2, 20, 21 и детсаду №18 в поселке Мечниково.

О причинах отключения, а также о сроках возобновления тепло- и водоснабжения не сообщается.