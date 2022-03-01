РИАМО - 1 мар. Проект космического мониторинга сельскохозяйственных земель Московской области оказался в числе лучших практик среди субъектов РФ, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Этот документ появился на «Смартеке». Это цифровая платформа, которая позволяет российским субъектам обмениваться своим опытом по решению различных вопросов.

Московская область вошла в число лучших среди регионов по успешному применению космического геомониторинга в с/х области. Теперь Подмосковье готово поделиться своим опытом.

«Публикация проекта космомониторинга на платформе АСИ свидетельствует об успешном развитии автоматизации агропромышленного комплекса Подмосковья. Спутниковые данные позволяют усилить контроль нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Для наших аграриев этот проект стал большим подспорьем», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов в своем аккаунте в Instagram.

На территории области проект космического мониторинга земель впервые запустили в прошлом году. В регионе решили с помощью данных со спутника использовать сельскохозяйственные земли Подмосковья. При этом не затрагивая никакие людей.

Кроме определения неиспользуемых земель и вовлечения их в сельскохозяйственный оборот эта информация применяется в борьбе с борщевиком Сосновского.