РИАМО - 1 мар. До 2024 года переселение по программе реновации в Москве может коснуться более 200 тыс. жителей, сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«До 2024 года мы планируем, чтобы в строительстве и проектировании находилось и уже построено было 7,2 млн кв. м. И в переселении участвовало больше 200 тыс. жителей. Это пятая часть программы», - рассказал Левкин.

По его словам, в планах на 2022 год построить 1,3 млн кв. м жилья, 1,1 млн кв. м передать под заселение. Планируется начать переселение жителей из 37 тыс. домов.

«Мы утвердили 7 проектов планировки и концепции, которые предполагают строительство 24 млн кв. м жилья для переселения, и около 40 в целом по самой программе. <…> Усиление будет идти на рефинансирование. Старты у нас все расписаны», - отметил Левкин.

Программа реновации была запущена правительством Москвы 1 августа 2017 года. Благодаря ей более 1 млн москвичей из ветхих пятиэтажек переедут в качественные современные дома. Участники программы получают равнозначное жилье в своем районе проживания. Новые квартиры предоставляются с уже готовой улучшенной отделкой.