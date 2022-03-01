В четверг 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории ДНР и ЛНР. К шестому дню российские силы поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины и взяли под контроль важные энергетические центры страны. О том, как развиваются события и какие санкции вводят страны Запада, читайте в материале РИАМО.

Ход операции

На шестой день военной операции на Украине передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, бравшими под контроль районы вдоль побережья. В результате полностью заблокирован выход украинских подразделений к Азовскому морю. Также были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста противовоздушной обороны.

На территории ЛНР блокирован населенный пункт Сватово, а под контроль взяты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка и Голубовка. Войска ДНР также взяли под контроль Ивановку, Талаковку, Стародубовку, Берестовое и Белоцерковку.

Как заявлял ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все населенные пункты, перешедшие под контроль вооруженных сил РФ, продолжают жить в обычном режиме.

«Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт. Большинство администраций городов по договоренности с командованием российских войск осуществляет совместное обеспечение правопорядка и поддержания мирной жизни», – сообщил Конашенков.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего с начала операции поражены 1325 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них – 43 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил. Также известно об уничтожении 395 танков и других боевых бронированных машин, 59 реактивных систем залпового огня, 179 орудий полевой артиллерии и минометов, 286 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Переговорный процесс

На пятый день операции представители России и Украины провели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Из-за соображений безопасности точное место не сообщалось.

Переговоры длились пять часов. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны нашли точки, «по которым можно прогнозировать общие позиции».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также заявил, что стороны обсудили ключевые темы, по которым есть перспективы выхода на взаимоприемлемые решения. При этом сам Владимир Зеленский заявил, что пока отсутствует нужный Киеву результат.

В настоящее время делегации отозваны в столицы для консультаций. Следующий раунд переговоров может состояться 2 марта. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на украинские дипломатические источники. Информацию о возможной дате переговоров подтвердил РИА Новости близкий к организаторам встречи политолог Воскресенский.

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Очередные санкции

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне военной операции на Украине. Так, Великобритания ввела санкции против Сбербанка. Ограничительные меры предполагают запрет на обслуживание корреспондентских счетов банка и проведение клиринговых операций в фунтах стерлингов.

Япония также ввела санкции против 49 российских компаний, в частности, «Иркут», «Сухой», ОАК, «Туполев» и других. Ограничительные меры затронули оборонный и силовой сектор – в списке значатся «Рособоронэкспорт», ФСБ, СВР. Под санкции также попали президент России Владимир Путин, главы МИД и Минобороны – Сергей Лавров и Сергей Шойгу, три представителя правительства РФ.

К уже введенным странами ЕС санкциям против России присоединились Монако и Швейцария.

Контрсанкции

В ответ на санкции Владимир Путин 28 февраля подписал «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Согласно нему, одна из мер включает запрет для российских резидентов на предоставление займов в валюте иностранцам и зачисление валюты на счета в банках за пределами России.

Также последовал ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. Всего в «стоп-листе» оказались 36 стран, сообщает Росавиация.

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Прокат фильмов и спорт

сайт мэра и правительства Москвы

Из-за военной операции на Украине американские компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приняли решение остановить показ своих фильмов в России. Так, в настоящий момент отменен показ картин «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, «Морбиус» с Джаредом Лето и мультфильма «Я краснею».

От обязательств по вещанию 20 российских федеральных телеканалов отказался Netflix. Их должны были включить в сетку вещания с 1 марта согласно законодательству РФ.

Также продолжаются отмены международных соревнований, которые планировалось провести на территории России. Так, из Санкт-Петербурга в другой город Европы перенесут Чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2023.

Кроме того, Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях под ее эгидой только в нейтральном статусе. А Международный союз конькобежцев и вовсе запретил не только российским, но и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. В свою очередь, Международная федерация волейбола отстранила все сборные, клубы и пляжных волейболистов России и Белоруссии от международных соревнований.